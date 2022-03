Schwerpunkte

Kandidaten für Neckartailfinger Bürgermeisterwahl stellten sich in der Gemeindehalle vor

19.03.2022 05:30, Von Rudi Fritz und Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Am Donnerstagabend richtete die Gemeinde die offizielle Kandidatenvorstellung für die Bürgermeisterwahl in Neckartailfingen aus. Die Veranstaltung stieß auf großes Interesse in der Gemeindehalle wie auch im Internet.

In Präsenz, aber mit Abstand, verfolgten Interessierte in der Neckartailfinger Gemeindehalle die Kandidatenvorstellung zur Bürgermeisterwahl. Fotos: Jüptner

NECKARTAILFINGEN. Im Wahlkampf um das Amt des Bürgermeisters in Neckartailfingen fand am Donnerstagabend die offizielle Kandidatenvorstellung in der Gemeindehalle statt. Veranstalter war die Gemeinde. Pandemiebedingt gab es nur 170 Plätze für Publikum, die auch voll besetzt waren. Gleichzeitig wurde die Veranstaltung über das Internet übertragen, nochmals 250 hatten sich zugeschaltet, aus deren Reihen auch Fragen aufgenommen wurden.