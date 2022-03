Schwerpunkte

Kandidaten für Neckartailfinger Bürgermeisterwahl stellen sich NZ-Leserfragen

10.03.2022 05:30, Von Andreas Warausch

Wer zieht ins Neckartailfinger Rathaus ein? Am 24. März präsentiert unsere Zeitung die Bewerber für die Bürgermeisterwahl live in der Festhalle und per Livestream. Leser können uns dazu ab sofort schon ihre Fragen schicken.

NECKARTAILFINGEN. Seit Ablauf der Bewerbungsfrist am Montag ist klar, dass bei der Bürgermeisterwahl am Sonntag, 3. April, vier Bewerber ins Rennen gehen werden. Die wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger in der 3900-Seelen-Gemeinde haben also eine echte Wahl. Die Nürtinger Zeitung wird dabei wieder einen Beitrag zur Entscheidungsfindung leisten: Am Donnerstag, 24. März, laden wir unsere Leserinnen und Leser um 18.30 Uhr zur Kandidatenvorstellung in die Neckartailfinger Festhalle in der Neckarallee ein.