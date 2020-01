Kälberer wirbt zum fünften Mal ums Vertrauen

30.01.2020 05:30, Von Lutz Selle

Bei der Bürgermeister-Wahl am Sonntag in Altdorf hofft der 59-jährige Amtsinhaber auf eine gute Beteiligung

An diesem Sonntag steht in der 1700-Einwohner-Gemeinde Altdorf die Bürgermeister-Wahl an. Amtsinhaber ist seit 32 Jahren Joachim Kälberer. Der inzwischen 59-Jährige stellt sich ein weiteres Mal zur Verfügung. Am Dienstagabend präsentierte er sich bei der Bewerbervorstellung für die Wahl im Bürgerzentrum und warb bei den Bürgern um eine hohe Wahlbeteiligung.