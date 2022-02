Schwerpunkte

Jugendliche aus Wolfschlugen äußern vier Wünsche im Gemeinderat

23.02.2022 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Im Gemeinderat warb der Nachwuchs für einen Mountainbike-Trail, Pumptrack, eine Tumblingbahn und die Jugendhaus-Sanierung.

WOLFSCHLUGEN. Es ist eine ganz besondere Gemeinderatssitzung gewesen am Montagabend in Wolfschlugen. Denn diesmal standen Kinder und Jugendliche im Mittelpunkt und waren auch eine ganze Weile die Vortragenden. Vier verschiedene Jugendgruppen erläuterten der Gemeindeverwaltung und dem Gremium, was sie sich für Wolfschlugen wünschen: einen Mountainbike-Trail im Wald, einen Pumptrack, eine Tumblingbahn zum Turnen und eine Verschönerung des Jugendhauses.