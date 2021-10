Schwerpunkte

Jubiläum im Alten Lager in Münsingen

20.10.2021 05:30, Von Joachim Lenk

In der ehemaligen Soldatensiedlung in Auingen wird das 125-jährige Jubiläum nachgeholt. Kleiner Festakt im einstigen Offizierskasino und Tag der offenen Tür mit Alphornbläsern aus Grafenberg.

Im Alten Lager wird am Sonntag in historischen Kostümen und Uniformen gefeiert. Foto: Lenk

MÜNSINGEN. Am 24. Oktober 1895 fiel der erste Schuss auf dem Truppenübungsplatz Münsingen. Eigentlich sollte dieses Jubiläum bereits vergangenes Jahr im ehemaligen Alten Lager, heute Albgut, gefeiert werden. Pandemiebedingt musste diese Veranstaltung damals abgesagt werden. Deshalb haben die Stadt Münsingen und das Albgut entschieden, heuer am 24. Oktober die Feier unter dem Motto „125 plus ein Jahr Truppenübungsplatz“ nachzuholen, ebenso den Geburtstag des Albguts, das inzwischen seit fünf plus einem Jahr existiert.