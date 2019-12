Jens Saure ist neuer Musikschulleiter

Jens Saure ist neuer Schulleiter und Geschäftsführer der Musikschule Neckartailfingen. Der studierte Tonmeister und Klarinettist übernimmt ab dem 1. Januar 2020 die Amtsgeschäfte von Ole Abraham, der in gleicher Position an die Musikschule Köngen/Wendlingen am Neckar wechseln wird. Jens Saure hat Musikübertragung (Tonmeister) mit Hauptfach Klarinette an der Musikhochschule Detmold studiert, außerdem besitzt er einen Master-Abschluss im Fach Wirtschaftswissenschaften der Fernuniversität in Hagen. Er war zuletzt als Geschäftsführer beim Arbeitskreis Leben Reutlingen/Tübingen tätig und unterrichtete darüber hinaus privat sowie als Ausbilder beim Musikverein Sondelfingen als Lehrkraft für Klarinette und Saxofon. pm/Foto: de Maddalena