Schwerpunkte

Jede Stimme ist wichtig – nicht nur im Chor

04.01.2022 05:30

Alltagshelden: Matthias Wallisch von der Chorjugend berichtet über sein Ehrenamt.

Matthias Wallisch Foto: KJR

In loser Reihenfolge stellen wir „Alltagshelden“ vor, die nicht im Vordergrund stehen, die selten gesehen werden. Menschen, die sich in Vereinen und Verbänden mit anderen und für andere einsetzen. Die in der Jugendarbeit groß geworden sind und daraus in vielfältiger Weise in ihrem heutigen Leben profitieren. Heute: Matthias Wallisch (1979) von der Chorjugend des Chorverbands Karl Pfaff.