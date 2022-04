Schwerpunkte

In Grafenberg gastierender Zirkus wurde ein Opfer des Sturms

09.04.2022 05:30, Von Mara Sander — E-Mail verschicken

Dem in Grafenberg gastierenden Circus Veron spielte der Sturm am Donnerstag übel mit. Das große Zelt wurde dabei schwer beschädigt. Die Artistenfamilie geriet dadurch in wirtschaftliche Not und ist auf Sach- und Geldspenden angewiesen.

Die beiden Brüder Giovanni (links) und Jordan mit ihrer Mutter begutachten den Schaden am Zirkuszelt. Foto: Sander

GRAFENBERG. Die Saison hatte so hoffnungsvoll begonnen für die Zirkus-Familie Bügler, die gerade mit ihrem Circus Veron in Grafenberg Premiere gefeiert hatte. Doch der Auftakt war nun leider zu stürmisch, denn der Sturm am Donnerstagabend richtete in Sekundenschnelle schweren Schaden an.