Im Frickenhäuser Haushalt klafft ein großes Loch

27.03.2021 05:30, Von Johannes Aigner — E-Mail verschicken

Frickenhäuser Gemeinderat verabschiedete Haushalt – Baum könnte „Ortskern III“ behindern

Große Überraschungen gab es bei der Frickenhäuser Gemeinderatssitzung am vergangenen Dienstag nicht. Alle Beschlussvorlagen der Verwaltung wurden angenommen, viele davon einstimmig. Allerdings stimmte die SPD gegen den Haushaltsplan.

FRICKENHAUSEN. Zu Beginn wurde der Haushalt für das Jahr 2021 verabschiedet. Es war gleichzeitig der letzte, der unter der Federführung von Kämmerer Wolfgang Gogel entstand. Er wird künftig dieses Amt in Aichtal bekleiden. Bürgermeister Simon Blessing lobte die gute Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren: „Es gab wie in jeder professionellen Beziehung auch Tage, an denen wir hitzig aneinander geraten sind.“ Doch er habe die hervorragende Arbeit von Gogel stets geschätzt.

„Dies ist meine zehnte Haushaltsverabschiedung. Der Haushalt ist für einen Kämmerer immer etwas ganz besonderes und daher meiner Meinung nach ein würdiger Abschied. Meiner Nachfolgerin wünsche ich sprudelnde Einnahmen“, sagte Gogel. Seinen Posten wird fortan seine bisherige Stellvertreterin Ina Griesinger übernehmen.