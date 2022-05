Schwerpunkte

Im Freilichtmuseum in Beuren begeistern Musikanten mit der Drehorgel

02.05.2022 05:30, Von Celine Glöckner — E-Mail verschicken

Sieben Drehorgelmusikanten haben am Sonntag die Besucher im Museumsdorf in Beuren unterhalten. Es wird auf jegliche elektronische Unterstützung verzichtet, jedoch nicht auf plüschige Begleitung.

Edith und Michael Scheck im Einsatz bei der Aufführung der Moritat „Die Räuberbraut“.

BEUREN. Begleitet von ihren Drehorgeln hat die siebenköpfige Gruppe rund um Rudolf Balbach den Besuchern im Freilichtmuseum am Sonntag ein einmaliges Erlebnis beschert. Organisator Balbach hatte zuvor alle sieben Freilichtmuseen in Baden-Württemberg kontaktiert. Nun kam der gebürtige Nürtinger wieder in seine Heimat. „Wir sind unplugged“ – also ohne elektronische Unterstützung. „Wir machen biologische Musik. Wir spielen ohne Verstärker und Boxen, wir sind quasi unabhängig“, sagt er stolz.