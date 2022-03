Schwerpunkte

Hörbuch-Kinderjury morgen im Radio

WOLFSCHLUGEN. Am morgigen Dienstag, 15. März, wird der Deutsche Hörbuchpreis verliehen. Besonders in diesem Jahr ist, dass fünf Kinder aus Wolfschlugen in der Kategorie „Bestes Kinderhörbuch“ den Siegertitel bestimmen (wir berichteten). Die Radiosendung des Westdeutschen Rundfunks startet kurz nach 20 Uhr und wird auch auf SWR2 (Frequenz 105,7 MHz) und allen angeschlossenen Kulturwellen der ARD übertragen. Die Sendung ist anschließend in der ARD Audiothek (www.ardaudiothek.de) abrufbar. In der Sendung werden auch die Mitglieder der Kinderjury kurz zu Wort kommen. Einen ausführlichen Radio-Beitrag über die Hörwölfe aus Wolfschlugen hat der Südwestrundfunk in der vergangenen Woche ausgestrahlt. Der Beitrag ist unter www.swr.de/swr2/literatur/die-kinderjury-die-hoerwoelfe-kueren-das-beste-kinderhoerbuch-2022-100.html zu hören. pm