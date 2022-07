Schwerpunkte

Hochwasserschutzmaßnahmen in Wolfschlugen greifen

09.07.2022 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Dennoch gibt es in Wolfschlugen beim Thema Hochwasserschutz noch einiges zu tun. Ein Blitz hat die Fotovoltaik-Anlage der Gemeinde zerstört. Gemeinderätin Gabriela Wiesmann ärgert sich über verstopfte Gräben nach dem Mähen der Straßenmeisterei an der Kreisstraße.

In der Vergangenheit ist es in Wolfschlugen schon häufig nach Unwettern zu Überschwemmungen gekommen. Foto: NZ-Archiv

WOLFSCHLUGEN. Die jüngsten Gewitter und Starkregenereignisse haben in Wolfschlugen wieder einmal verschiedene Schäden verursacht. Bürgermeister Matthias Ruckh gab in der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt, dass ein Blitz in die gemeindliche Fotovoltaik-Anlage eingeschlagen ist. „Das Gehäuse am Wechselrichter wurde dadurch zerstört und natürlich die Elektronik“, erklärt der Rathauschef auf Anfrage. Ein Elektriker sei bereits beauftragt. „Aber wann wieder Ersatz zu bekommen ist, ist fraglich.“