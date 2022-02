Schwerpunkte

Haushalt: Ein Hauch von Optimismus in Bempflingen

24.02.2022 05:30, Von Kirsten Oechsner — E-Mail verschicken

In Bempflingen ist das Minus im Haushalt 2022 nicht mehr ganz so groß wie in den Vorjahren, die Gemeinde muss keine zusätzlichen Kredite aufnehmen. Dennoch gilt nach wie vor die Devise, den Fokus auf Pflichtausgaben zu legen.

Die Gemeinde möchte Fotovoltaik-Anlagen auf Dächern öffentlicher Gebäude installieren, in Betracht kommt unter anderem die Kindertagesstätte in Kleinbettlingen. Foto: Oechsner

BEMPFLINGEN. Ein Hauch von Optimismus machte sich bei der Einbringung des Bempflinger Haushalts für 2022 im Gemeinderat breit. Der Etat ist zwar immer noch nicht ausgeglichen, doch die Situation hat sich entspannt: Das Minus ist mit 804 000 Euro nicht mehr ganz so hoch wie in den vergangenen Jahren und die guten Vorjahresergebnisse haben sich positiv auf die Liquidität der Gemeinde ausgewirkt. „Wir können das Defizit über gute Jahresabschlussrechnungen ausgleichen“, machte Kämmerin Tanja Galesky am Dienstag bei der Gemeinderatssitzung deutlich. Aber, so stellte Bürgermeister Bernd Welser klar: „Wir bleiben eine Gemeinde mit wenig finanziellem Spielraum.“