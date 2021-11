Schwerpunkte

Gymnasium Neckartenzlingen feierte Schuljubiläum

11.11.2021

Mit einer kleinen Feier wurde das Schuljubiläum nachgeholt.

Mit Musik, Tanz und Akrobatik wurde das Schuljubiläum nachgefeiert. Foto: Haberland

NECKARTENZLINGEN. Seit 1969 gibt es das Gymnasium Neckartenzlingen nun schon. Eine lange Zeit, in der sich viel getan, viel entwickelt hat. Eine lange Zeit, die es lohnt in den Blick zu nehmen, zu würdigen und zwar lebendig, zurück- aber vor allem auch vorwärtsblickend. Das Jubiläumsschuljahr 2019/20 verlief nicht so wie geplant. Die große Manege für das Fest zum runden Geburtstag musste leider geschlossen bleiben, aber einfach so über die goldene Fünfzig hinwegzugehen kam auch nicht in Frage.