Grundschule Altdorf wurde digital ausgerüstet

19.11.2021 05:30, Von Rudi Fritz — E-Mail verschicken

Gemeinde Altdorf rüstet ihre Grundschule zukunftsorientiert aus. Das Equipment wurde nun feierlich übergeben.

Bürgermeister Joachim Kälberer (rechts) und Marc Kalisch übergaben an Elternbeirätin Bettina Löffler und an Schüler der Grundschule Altdorf die neue moderne Technik. Foto: Fritz

ALTDORF. Die kleinste selbstständige Gemeinde des Landkreises Esslingen spielt in puncto Medienentwicklung in der Liga der Großen: Die 1700-Einwohner-Kommune Altdorf investierte insgesamt 77 000 Euro in eine digitale Ausstattung ihrer Grundschule an der Neckartenzlinger Straße. Am Dienstagnachmittag fand die feierliche Übergabe des Equipments an die Lehrer und Schüler statt. Bürgermeister Joachim Kälberer begrüßte dazu im Foyer der Grundschule Gemeinderäte, Lehrer, Elternbeiräte, Vertreter des Grundschulfördervereins und Schüler.