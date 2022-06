Schwerpunkte

Grünes Licht für neuen Kindergarten Halde in Neuffen

30.06.2022 05:30, Von Johannes Aigner — E-Mail verschicken

Der Neuffener Gemeinderat stimmte in seiner jüngsten Sitzung für die Sanierungspläne des Kindergartens Halde. Wegen der anhaltenden Inflation und langer Lieferzeiten wird das Projekt allerdings knapp eine Million Euro teurer als ursprünglich geplant.

So soll der Kindergarten aussehen. Links das sanierte Bestandsgebäude, rechts der Anbau samt Rampe. Grafik: Brost Architekten

NEUFFEN. Die Neuffener Kindergärten sind verhältnismäßig gut durch die Pandemie gekommen. In den vergangenen zwei Jahren gab es kaum Schließzeiten, nahezu jedem konnte zudem ein Betreuungsplatz angeboten werden. Doch mit Blick auf die Zukunft wird die Stadt die Kapazität ausbauen müssen. Kurzfristig will die Verwaltung dies durch verlängerte Öffnungszeiten in den Kindergärten erreichen (wir berichteten). Langfristig wird das aber wohl nicht reichen.