Große Angebotsvielfalt

04.11.2019 05:30, Von Mara Sander — E-Mail verschicken

Der Bempflinger Martinimarkt als Markenzeichen des Ortes war erneut ein voller Erfolg

Angesichts der Menschenmenge in der Ortsmitte und in der Trost-Mühle kann man von einem vollen Erfolg für den Bempflinger Martinimarkt am Sonntag sprechen.

Der Martinimarkt war ein Erlebnis für die ganze Familie. der

BEMPFLINGEN. Es gab trotzdem kein großes Gedränge, weil die Stände nicht dicht an dicht standen und sich auch auf die Nebenstraßen verteilten. So gab es Platz genug für die Menschen, stehen zu bleiben und sich mit Freunden und Bekannten sozusagen auf der Straße zu unterhalten. Das Thema Wetter war dabei nicht so wichtig, auch wenn es zwischendurch immer mal regnete und besonders gegen Ende des Marktes. Vielmehr tauschten sich die Menschen darüber aus, was sie wo gesehen hatten und inspirierten so andere, auch dorthin zu gehen. Dabei war die Trost-Mühle das meistgenannte Ziel, weil man dort außer einem Rundgang durch die Mühle schon kreative Weihnachtsdekoration kaufen konnte.