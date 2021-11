Schwerpunkte

Großbettlingen beschließt Beteiligung an e-Carsharing-Projekt

11.11.2021 05:30, Von Kirsten Oechsner — E-Mail verschicken

Großbettlinger Gemeinderat beschloss den Einstieg in ein E-Carsharing-Projekt. Die Gemeinde beteiligt sich am Bau der Ladestation, an der zwei E-Autos parken und Strom tanken können.

GROSSBETTLINGEN. Das Thema Mobilität beschäftigt die Gemeinde nachhaltig: Schon seit Längerem wird über die Möglichkeit nachgedacht, wie E-Mobilität forciert und ein Carsharing-Angebot im Ort etabliert werden kann. Nun wird beides schneller verwirklicht als gedacht, denn die Firma Deer e-Carsharing hat der Gemeinde Großbettlingen ein Angebot unterbreitet, dem die Gemeinderäte bei zwei Enthaltungen zustimmten.

Demnach ist die Gemeinde für die Ladeinfrastruktur verantwortlich, dafür stehen vom Land entsprechende Fördermittel zu Verfügung: Etwa 15 000 Euro kostet eine Ladestation inklusive der dazu notwendigen (Tief-)Bauarbeiten, davon wird Großbettlingen 6000 Euro übernehmen. Die ELadesäule bedient zwei Parkplätze, an einem wird sich ein E-Carsharing-Auto befinden, das Deer zur Verfügung stellt.