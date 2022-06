Schwerpunkte

Grafenberg bringt Geflüchtete in neuen Containern unter

02.06.2022 05:30, Von Mara Sander — E-Mail verschicken

Insgesamt zwölf Container für jeweils zwei Personen werden im Auchtert und in der Riedericher Straße aufgestellt. Andere Standorte wurden auch untersucht, von der Verwaltung und dem Gemeinderat aber verworfen.

Grafenbergs Bürgermeister Volker Brodbeck freut sich, dass mit den alten Wohncontainern Schluss ist und neue gekauft werden. Foto: Sander

GRAFENBERG. Grafenberg muss noch Unterbringungsplätze für insgesamt 25 geflüchtete Menschen schaffen, unabhängig von den 17, die bereits in privaten Zimmern oder Wohnungen leben. Zu den Standorten für neue Unterkünfte hat der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung am Dienstag in der Kelter entsprechende Beschlüsse gefasst.