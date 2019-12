Gospelchor-Projekt begeistert Jung und Alt

13.12.2019

„Unerwartet anders“, so lautete der Titel des Pop- und Gospelchor-Projekts, das rund 50 Singbegeisterte jeden Alters nach Großbettlingen ins katholische Gemeindehaus Panti lockte. Das Abschlusskonzert fand in der, mit Kerzen geschmückten, Heilig-Geist-Kirche statt. Unter der Leitung von Wolfgang Zerbin präsentierten die Workshopteilnehmer das bekannte Advents- und Weihnachtsgeschehen, verpackt in mitreißende Pop- und Gospelsongs mit modernen deutschen Texten. Zwischen den Liedern wurden Bibelstellen vorgetragen und daran anschließend in einer kurzen Zusammenfassung danach gefragt, was der jeweilige Text mit unserem heutigen Leben und Alltag zu tun hat. Alle Sänger betraten die Kirche hoch motiviert, die Zuhörer an ihrer Freude am Singen teilhaben zu lassen. Von der Ballade „Ein großes Licht“ über das gregorianische „Unermüdlich unterwegs“ bis zum furiosen Finale „Was für ein Tag“ war für jeden Geschmack etwas dabei. Nach dem vielen Applaus, einer Zugabe und einem gut besuchten Sektempfang für alle Sänger und Konzertbesucher war so ziemlich jedem klar: Das war ein rundum gelungenes Wochenende und eine tolle Einstimmung auf das Weihnachtsgeschehen, weshalb das Organisationsteam um Kathrin Petermann und Ulrike Riedel bereits eine Wiederholung im Blick hat. pm