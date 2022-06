Am Wochenende findet die Messe „Spitzen-Vielfalt 2022“ der Deutschen Spitzengilde in der Otto-Maisch-Halle in Linsenhofen statt. Karin Müller berichtet, was sie an diesen Handwerkstechniken so faszinierend findet.

FRICKENHAUSEN-LINSENHOFEN. „Das hier ist mein Leben“,…

Weiterlesen