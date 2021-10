Schwerpunkte

Gemeinderat Wolfschlugen einstimmig gegen neue Flugroute

13.10.2021 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Der Gemeinderat Wolfschlugen hat der Stellungnahme an die Fluglärmkommission zugestimmt. Bürgermeister Matthias Ruckh fordert „objektive Fakten und ein neutrales Gutachten“.

WOLFSCHLUGEN. Die von der Fluglärmkommission des Stuttgarter Flughafens gewünschte zusätzliche neue Abflugroute hat nach dem Nürtinger Gemeinderat nun am Montagabend auch der Gemeinderat Wolfschlugen einstimmig abgelehnt. Die Gemeinde hat eine Stellungnahme verfasst, die an die Fluglärmkommission sowie an die Flughafengesellschaft und ans Ministerium für Verkehr in Baden-Württemberg gesendet wird. Drei Hauptgründe werden für die Ablehnung der geplanten Flugroutenänderung aufgeführt. Erstens sei „die neue Flugroute nach den gängigen Sicherheitsstandards nicht sicher“. Zweitens schaffe die Route „mehr Lärmbetroffene bei gleichzeitig kaum spürbarer Lärmentlastung der bisherigen Fluglärmkommission-Kommunen“. Zudem würden im bisherigen Verfahren „objektive Fakten wie ein neutrales Gutachten“ fehlen. Die Gemeinde Wolfschlugen hat – wie zuvor bereits die Stadt Nürtingen – beim Verkehrsministerium Baden-Württemberg den Antrag zur Aufnahme der Gemeinde in die Fluglärmkommission gestellt, um künftig Zugang zu mehr Informationen sowie ein Stimmrecht zu erhalten.