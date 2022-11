Schwerpunkte

Gemeinderat Wolfschlugen beschließt Friedhofskonzept als Rahmenplan

10.11.2022 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Der Wolfschlüger Gemeinderat beschließt das Friedhofskonzept als groben Rahmen. Noch im kommenden Frühjahr sollen die ersten Bauarbeiten erledigt werden. Bei vielen Themen zur künftigen Gestaltung sehen die Gremiumsmitglieder aber noch jede Menge Diskussionsbedarf.

Rund um das vorgesehene Grabfeld 17 (Rasenfläche in der Mitte) sollen zügig die Drainage und die Wege neu gebaut werden. Foto: Just

WOLFSCHLUGEN. Der Gemeinderat hat sich in seiner Sitzung am Montagabend umfangreich mit dem Friedhofskonzept beschäftigt. Als Spezialisten waren Stefan Lubowitzki, Inhaber des Unternehmens Weiher Friedhofsexperten, dessen Mitarbeiterin Elke Chmella-Emrich und Patricia Legner von Planstatt Senner per Video zugeschaltet sowie Michael Munz vom Nürtinger Ingenieurbüro Walter persönlich vor Ort im Rathaus-Sitzungssaal. Stefan Lubowitzki machte wie bei der Bürgerinformationsveranstaltung drei Wochen zuvor nochmals klar, dass die Bodenuntersuchungen auf dem Friedhof für künftige Sargbestattungen dringenden Handlungsbedarf ergeben haben. Da eine neue Drainage zwingend vonnöten ist, müssen bei den Bauarbeiten neben dieser auch die bestehenden Wege im östlichen Teil des Friedhofs rund um das noch zu planende neue Grabfeld Nummer 17 erneuert werden. Für den Wegeneubau schlug die Gemeindeverwaltung eine Ausführung mit Asphalt und mit geschwungenen Formen statt dem bisherigen Schachbrettmuster vor, um das Erscheinungsbild des Friedhofs „parkähnlich“ zu verschönern. „Es ist notwendig, dass wir für künftige Sargbestattungen investieren“, stellte Bürgermeister Matthias Ruckh klar.