Schwerpunkte

Gemeinderat stellte die Weichen

14.11.2020 05:30

Die Baulandentwicklung in Großbettlingen geht mit großen Schritten voran – Corona-Fälle in Kita und Grundschule

Auch die jüngste Sitzung des Gemeinderats fand aufgrund der Coronabedingungen wieder im Panoramasaal des Forums der Generationen statt. Die Sitzung stand ganz unter dem Themenschwerpunkt Baulandentwicklung in Großbettlingen.

GROSSBETTLINGEN (wer). Für den Bebauungsplan Sondergebiet „Seniorenpflegeheim“ wurden die Stellungnahmen aus der Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange behandelt. Ein erster Bebauungsplanentwurf des Sondergebiets „Seniorenpflegeheim“ mit Begründung und Umweltbericht sowie allen zur Verfügung stehenden Gutachten lag bereits in der Ortsbücherei aus. Da sich zwischenzeitlich nochmals Hinweise und Änderungen ergeben haben, wurde der Bebauungsplanentwurf entsprechend ergänzt.

Eine zum Teil hitzige Diskussion ergab sich aufgrund der Tatsache, dass am geplanten Standort eine Hochspannungsleitung vorbeiführt. Dies wurde zunächst im Verfahren nicht berücksichtigt. Trotzdem hat der Gemeinderat den überarbeiteten Bebauungsplanentwurf mit den örtlichen Bauvorschriften in der geänderten Fassung vom 20. Oktober gebilligt und eine damit verbundene verkürzte öffentliche Offenlage beschlossen. Die erneute Offenlage des Bebauungsplans Sondergebiet Seniorenpflegeheim findet ebenfalls in der Ortsbücherei statt.