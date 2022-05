Schwerpunkte

Gemeinderat Wolfschlugen kehrt in Rathaussaal zurück

06.05.2022

WOLFSCHLUGEN. In der jüngsten Gemeinderatssitzung hat Bürgermeister Matthias Ruckh darüber informiert, dass beim Sportverein TSV Wolfschlugen bei der Hauptversammlung die Frage aufkam, wie lange der Gemeinderat denn noch montags die Turn-und Festhalle durch seine Sitzungen blockieren wird. Aufgrund der Corona-Pandemie war das Gremium vor zwei Jahren vom Sitzungssaal im Rathaus in die Turn- und Festhalle umgezogen.

Nun möchte der Verein die Halle gerne wieder regelmäßig an den Montagabenden für Sporteinheiten nutzen. „Wir haben am 16. Mai die nächste Gemeinderatssitzung. Da können wir doch wieder in den Sitzungssaal im Rathaus zurückkehren“, stellte Ruckh fest. Allein wenn mit enorm vielen Zuhörern zu rechnen ist, wolle er wieder die Turn- und Festhalle nutzen. Aus den Reihen des Gremiums kam keinerlei Widerrede. lcs