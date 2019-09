Gelebte Menschlichkeit seit 25 Jahren

18.09.2019, Von Carolin Schäfer — E-Mail verschicken

Der Verein Anna in Aich feiert das Jubiläum mit einem Festakt – Seit 1994 werden Familien mit krebskranken Kindern unterstützt

Am 26. August 1994 wurde der Verein Anna gegründet. Seit nun 25 Jahren betreut und unterstützt Anna Familien mit krebskranken Kindern. Dieses Jubiläum wurde am vergangenen Wochenende mit einem Festakt in der Festhalle in Aich gefeiert.

Dem Festakt folgte das Seifenkistenrennen der Anna-Kinder mit Seifenkisten, die in der eigenen Holzwerkstatt gebaut wurden. Fotos: Wimmer

AICHTAL-AICH. Angefangen hatte alles bereits im Jahre 1991. Sigrid Markert wollte sich um kranke Kinder kümmern und entwickelte gemeinsam mit dem Olga-Hospital in Stuttgart eine Idee: Familien mit krebskranken Kindern sollten unterstützt werden und eine Auszeit aus dem Klinik-Alltag bekommen. Dafür erhielt sie Unterstützung von Familie Alber vom Baiersbachhof in Aich.