Schwerpunkte

Geld für die Sanierung von Denkmalen

10.08.2022

Zum Erhalt und zur Sanierung von 75 Kulturdenkmalen in Baden-Württemberg hat das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen weitere insgesamt 6,3 Millionen Euro freigegeben. Im Rahmen dieser zweiten Tranche des Denkmalförderprogramms 2022 entfallen 30 Bewilligungen auf Vorhaben privater Eigentümerinnen und Eigentümer, 29 auf solche von Kirchen und 16 auf Vorhaben von Kommunen. Gefördert wird in Aichtal-Neuenhaus die Instandsetzung des Turms der Evangelischen Kirche „Zu unserer lieben Frau“ mit 103 130 Euro, in Esslingen die Sanierung und Restaurierung der Burgmauer zwischen Pulverturm und Dicker Turm mit 68 400 Euro und in Reutlingen die Sanierung des Westturms der Evangelischen Marienkirche mit 159 110 Euro. pm