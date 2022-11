Schwerpunkte

Gabriela Wiesmann hat im Gemeinderat Wolfschlugen viel für das Leben gelernt

11.11.2022 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Gabriela Wiesmann hat 25 Jahre lang die Entwicklung von Wolfschlugen mitgelenkt. Auf eigenen Wunsch hat sie ihren Platz geräumt. Im Gespräch mit unserer Zeitung erklärt sie die Gründe und blickt auf das Vierteljahrhundert im Gremium zurück.

Ehrung und Abschied zugleich: Diese Woche hat Wolfschlugens Bürgermeister Matthias Ruckh (links) Gabriela Wiesmann für ein Vierteljahrhundert als Gemeinderätin ausgezeichnet und aus dem Gremium verabschiedet. Für Ehemann Heinz-Norbert Wiesmann gab es ein Dankeschön für die jahrelange Unterstützung des Ehrenamts der Frau. Foto: Selle

WOLFSCHLUGEN. Zusammen mit Bernd Schäfer hat Gabriela Wiesmann zu den dienstältesten Mitgliedern des Gemeinderats in Wolfschlugen gezählt. Beide haben die politische Arbeit im Parlament des Ortes in jungen Jahren begonnen und sind ihr neben dem eigenen Beruf 25 Jahre lang ununterbrochen treu geblieben. Während Bernd Schäfer noch immer am Montagabend im Rathaus-Sitzungssaal die Geschicke seiner Heimatgemeinde mitlenkt, hat Gabriela Wiesmann indes für sich entschieden, dass es nach 25 Jahren genug ist. „Es ist nichts vorgefallen und es gibt auch keine große Frustration“, erklärt sie auf Nachfrage der Nürtinger Zeitung. „Es war nur einfach eine lange Zeit.“ Zudem stecke hinter ihrem Rückzug auch ein wenig Wahltaktik, verrät Gabriela Wiesmann. Ihre Nachfolgerin Sigrid Wittmann soll die Gelegenheit erhalten, sich noch in der laufenden Legislaturperiode in den Gemeinderat einzuarbeiten und vor der nächsten Gemeinderatswahl den Bekanntheitsgrad zu erhöhen. „Ich bin vor 25 Jahren auch mitten in der Legislaturperiode aufgerückt – und das hat sich als günstig erwiesen.“ Das Vierteljahrhundert habe sie aber noch komplett machen wollen, ergänzt die Wolfschlügerin.