Schwerpunkte

Für Demokratie und Toleranz

30.12.2021 05:30, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Der Landkreis Esslingen stellt sich mit einem breit angelegten Aktionsprogramm gegen Diskriminierung und Gewalt. Aus dem Bundesprogramm „Demokratie leben“ gibt es 125 000 Euro Fördergelder für Projekte.

Der Landkreis Esslingen steht für Demokratie und Toleranz und bekräftigt dies mit einem umfassenden Aktionsprogramm. Mit großer Mehrheit wurde es in der letzten Kreistagssitzung in der Filderhalle in Leinfelden-Echterdingen verabschiedet, wohin man wegen des größeren Platzangebotes aus Gründen der Pandemie ausgewichen war.

Landrat Heinz Eininger erinnerte daran, dass der Kreistag bereits im Jahr 2000 an selber Stelle eine Resolution für Weltoffenheit und Toleranz verabschiedet habe. Fremdenfeindliche und diskriminierende Handlungen seien seitdem leider nicht weniger geworden, sondern seien auch durch das Aufkommen sozialer Medien eher verstärkt worden. Eininger macht seitdem weitere Grenzverschiebungen aus, die auch zu einer realen Bedrohung von Funktions- und Mandatsträgern geworden seien. Der Glaube an den freiheitlich organisierten Staat werde von manchen bewusst in Zweifel gezogen. So gelte es mehr denn je, das Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung und gegen Hass und Gewalt zu erneuern und zu bestärken, betonte Eininger.

Kreis Esslingen nimmt landesweit eine Vorreiterrolle ein