Frickenhausen: Bebauung der Alten Ziegelei wird konkret

28.07.2022 05:30, Von Rudi Fritz — E-Mail verschicken

Der Gemeinderat stimmt dem städtebaulichen Konzept für die „Alte Ziegelei“ zu. Es sollen 111 Wohneinheiten, eine Kindertagesstätte, ein Pflegeheim, ein Parkhaus und Gewerbefläche entstehen.

So könnte das Gelände der „Alten Ziegelei“ nach der Bebauung aussehen. Grafik: pm

FRICKENHAUSEN. Seit über neun Jahren beschäftigt sich der Gemeinderat Frickenhausen bereits mit der Erstellung einer Bauleitplanung für ein städtebauliches Konzept für die „Alte Ziegelei“. In der letzten Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause stimmten die Frickenhäuser Ortsvertreter mehrheitlich der neuen städtebaulichen Konzeption der Sprenger Gruppe zu, sodass jetzt endlich Bewegung in die Bebauung der brachliegenden Fläche kommt. 50 Besucher sorgten am Dienstagabend für eine volle Zuschauertribüne im Sitzungssaal des Rathauses.