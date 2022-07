Schwerpunkte

Fleckenfest in Frickenhausen

25.07.2022 05:30, Von Sophie Noël — E-Mail verschicken

Am vergangenen Wochenende war in Frickenhausen Dorffest. Um die Feierlichkeit zu beginnen, stach Bürgermeister Simon Blessing das Fass an und zapfte Freibier für alle.

Bürgermeister Simon Blessing mit Unterstützung beim Fassanstich. Foto: Noël

FRICKENHAUSEN. Was ist das Fleckenfest? „Flecken“ kommt vom schwäbischen Wort „Flegga“ und bedeutet Dorf. Zum 34. Mal fand die Feierlichkeit nach einer dreijährigen Pause statt – ausgeführt auf dem Platz der Alten Schule. Bürgermeister Simon Blessing eröffnete am Samstagabend das Fest gemeinsam mit dem Organisationsteam, das sich aus Mitgliedern der Vereine und der Gemeindearbeit zusammenstellt.