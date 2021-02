Schwerpunkte

Kurzer Stromausfall in Nürtingen - Feuerwehreinsatz im Umspannwerk

16.02.2021 18:30

Foto: Jüptner

Ein Kurzschluss an einer Schaltanlage sorgte am Dienstagabend für einen größeren Feuerwehreinsatz in der Nürtinger Mühlstraße. Die Einsatzkräfte waren alarmiert worden, weil Anwohner Rauch bemerkt haben, der aus dem Gebäude trat. Stadtwerke-Geschäftsführer Volkmar Klaußer teilte mit, dass es an einem Erdkabel wohl einen witterungsbedingten Kurzschluss gegegeben habe. Dieser habe dann wohl dafür gesorgt, dass in der Anlage ein Schalter für die Stromversorgung durchgeschmort sei. Der sogenannte Trenner sei vollkommen zerstört worden, so der Stadtwerke-Chef. Die genaue Ursache und ob Kurzschluss und Schmorbrand tatsächlich miteinander zusammehängen, müsse nun eine Untersuchung der betroffenen Teile ergeben. Der Strom in der Innenstadt sei nur für wenige Minuten ausgefallen, dann habe man das beschädigte Kabel überbrücken können. Anwohner berichteten aber, dass Internet und Telefonie über das Kabelnetz noch länger gestört gewesen seien. Die Feuwerwehr, die mit einem großen Aufgebot angerückt war, konnte rasch wieder abrücken. Löscharbeiten waren keine erforderlich. Es befanden sich zum Zeitpunkt des Kurzschlusses keine Personen in dem betroffenen Gebäude. psa