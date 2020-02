Feiern und dazugehören

Vierter Expeditionsabend in Frickenhausen bei „Evangelisch im Täle“

Es ist schon ein Stück Weltliteratur, der 23. Psalm der Bibel, der die Jahrhunderte überdauert und Generationen von Menschen angesprochen hat. Trotz seiner Kürze ist der Psalm prall gefüllt mit Gedanken und Bildern. Das Bild vom Tisch aus diesem Psalm war am 12. Februar beim vierten Expeditionsabend bei „Evangelisch im Täle“ der Mittelpunkt des Abends.

Zahlreiche Besucher beim Expeditionsabend in Frickenhausen pm

FRICKENHAUSEN (pm). Es waren um die 90 Teilnehmer aus fast allen Tälesgemeinden ins evangelische Gemeindehaus nach Frickenhausen gekommen. Ihnen wurde zuerst ein Gleichnis erzählt: Da hat sich einer fein herausgeputzt. Er war zum Geburtstag eingeladen worden und ist jetzt ganz aufgeregt. Aber da fällt ihm ein, was alles noch nicht erledigt ist, was ihn ärgert, was ihn belastet. Nein, da kann er nicht feiern, sagt er sich und legt sein hübsches Outfit wieder ab.