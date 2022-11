Schwerpunkte

Fast 1000 ukrainische Kinder im Kreis Esslingen besuchen Vorbereitungsklassen

26.11.2022 05:30, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Der Landkreis mit seinen beruflichen Schulen und die Kommunen als Träger der allgemeinbildenden Schulen unternehmen gemeinsam mit den Schulbehörden große Anstrengungen. Nach sechs Monaten Aufenthalt beginnt für die Kinder und Jugendlichen die Schulpflicht.

Im Sommer hatte die Landkreisverwaltung einen ersten Überblick zum Schulbesuch von Kindern und Jugendlichen aus der Ukraine gegeben. Auf Antrag der Fraktion Die Linke berichtete die Verwaltung in der Sitzung des Kultur- und Schulausschusses über die aktuelle Situation. Die Linke fragte unter anderem nach dem Bedarf von digitalen Endgeräten, um am Fernunterricht ukrainischer Schulen teilnehmen zu können. Auch wurde gefragt, welche Erfahrungen man in den bestehenden Klassen gemacht habe.

Der Landkreis ist Träger der Berufsschulen und der beruflich orientierten Schularten. An den beruflichen Schulen wurden 13 Klassen zur Vorqualifizierung für Arbeit und Beruf mit dem Schwerpunkt des Erwerbs der deutschen Sprache (VABO-Klassen) eingerichtet. Das sind vier mehr als im vorhergehenden Schuljahr. Dafür seien größte Anstrengungen notwendig gewesen. So hätten sich Schulen zusammengeschlossen, um die notwendigen Lehrkräfte stellen zu können.

Insgesamt sind in den Klassen 219 Schülerinnen und Schüler, zirka die Hälfte kommt aus der Ukraine. In den Klassen gebe es nur noch vereinzelt freie Plätze. Bei einem weiteren Zuzug geflüchteter Jugendlicher sei die Kapazitätsgrenze schnell erreicht, betonte Landrat Heinz Eininger.