Schwerpunkte

Familientreffen mit Tradition

07.10.2021 05:30, — E-Mail verschicken

NECKARTAILFINGEN. Nach der Corona-Pause im vergangenen Jahr trafen sich die aus Neckartailfingen stammenden Wenzelburger wieder am 3. Oktober in ihrem Herkunfts- und Heimatort. Die Geschichte der Großfamilie ist längst noch nicht abschließend erfasst. Vor nahezu 400 Jahren kam der erste Vorfahre dieses Namens in den Ort und seither sind die Wenzelburger ohne Unterbrechung in Neckartailfingen ansässig. Immer wieder tauchen weitere Original-Unterlagen von früher auf und ergänzen so das Geschichtsbild. how Foto: Wenzelburger