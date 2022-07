Schwerpunkte

Es wird heiß

11.07.2022

Wer schon Ferien hat, hat Glück – und kann bereits den Ausflug ins Freibad planen. Alle anderen könnten zumindest schon mal das Eisfach im Kühlschrank auffüllen. Denn Mitte der Woche wird es in Deutschland wieder ziemlich warm. Vor allem in der Mitte des Landes und im Süden ist es dann heiß, sagen Wetter-Fachleute. Dort erwarten sie 29 bis 34 Grad Celsius. Auch mit Blick auf das kommende Wochenende sagen die Fachleute sommerliche Temperaturen voraus. Es soll dann heiß und sonnig werden. Dabei müsste es in Deutschland eigentlich endlich mal wieder regnen. Ganz im Norden und ganz im Süden ist es nicht so trocken. Aber: „In einigen Regionen im Westen und Südwesten Deutschlands ist in diesem Monat noch kein Tropfen gefallen“, sagt eine Fachfrau. Für die Natur wäre das aber dringend nötig. dpa