Entscheidung über Aichtaler Feuerwehrhaus gefallen

22.07.2022 05:30, Von Matthäus Klemke — E-Mail verschicken

Am Mittwoch wurde im Aichtaler Gemeinderat der Grundstein für eine gemeinsame Aichtaler Feuerwehr geschaffen. Nach jahrelanger Suche fiel die Entscheidung über den Standort des neuen Feuerwehrhauses überraschend schnell und harmonisch.

Es ist beschlossen: Das neue Aichtaler Feuerwehrhaus wird zwischen Grötzingen und Aichtal neben die L 1185 gebaut. Foto: Holzwarth

AICHTAL. Viele Jahre zieht sich die Suche nach einem Standort für ein neues Feuerwehrhaus in Aichtal nun hin. Dementsprechend groß war das Interesse an der Entscheidung des Gemeinderats am Mittwochabend. Viele Zuhörer – darunter zahlreiche Mitglieder der Feuerwehr – kamen in die Festhalle, um an der Sitzung teilzunehmen.