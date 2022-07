Schwerpunkte

Neckartenzlinger Gymnasium unter neuer Leitung

21.07.2022 05:30, Von Volker Haussmann

Die Schulleiterin des Neckartenzlinger Gymnasiums, Barbara Teufel-Krischke, wurde nach 14 Jahren in den Ruhestand verabschiedet. Monika Scheubel leitet die Schule ab 1. August kommissarisch.

Die bisherige stellvertretende Schulleiterin am Gymnasium Neckartenzlingen, Monika Scheubel (links), übt das Amt der Schulleiterin, das 14 Jahre lang Barbara Teufel-Krischke (rechts) innehatte, ab 1. August kommissarisch aus. Foto: Haußmann

NECKARTENZLINGEN. Ungeachtet der Sommerhitze, die ihren Weg auch in die Aula des Gymnasiums fand, erlebte Schulleiterin Barbara Teufel-Krischke am Dienstagmittag eine stimmungsvolle Abschiedsfeier mit zahlreichen Beiträgen ihrer Schüler. Nach 14 Jahren, in denen sie das von mehr als 700 Schülern besuchte Gymnasium durch nicht immer einfache Zeiten dirigiert hat, geht sie zum Ende des Monats in den Ruhestand. Nach ihrer offiziellen Verabschiedung durch den Leitenden Regierungsschuldirektor Dr. Thomas Hölz setzte dieser als ihre Nachfolgerin die stellvertretende Schulleiterin Monika Scheubel in das Amt ein, das diese kommissarisch ausüben wird. Offenbar konnte die frei werdende Stelle des Schulleiters nicht rechtzeitig mit einem geeigneten Bewerber besetzt werden.