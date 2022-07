Schwerpunkte

Elfi Kern aus Kleinbettlingen: Immer wieder Lust aufs Ehrenamt

13.07.2022 05:30, Von Kirsten Oechsner — E-Mail verschicken

Seit 22 Jahren engagiert sich Elfi Kern ehrenamtlich. Sie bot Kosmetikseminare für an Krebs erkrankte Frauen an, war Lesepatin, betreute Flüchtlingsfamilien und häkelt Mützen für die Frauenklinik in Tübingen. Oder wie die 82-Jährige sagt: „Ich mache Dinge, die mir Spaß machen.“

Elfi Kern aus Kleinbettlingen strickt und häkelt gern – und tut dabei noch Gutes. Foto: Oechsner

BEMPFLINGEN-KLEINBETTLINGEN.„Es hat sich einfach so ergeben“, meint Elfi Kern mit Blick auf ihr vielfältiges ehrenamtliches Engagement: Die 82-jährige Kleinbettlingerin strickt und häkelt für gute Zwecke, zudem kümmert sie sich um leseschwache Schüler. Ihre Motivation ist die Freude der anderen an ihrem Tun: „Man bekommt ein Dankeschön, positive Rückmeldungen oder auch mal einen Blumenstrauß als Anerkennung“, erklärt Elfi Kern, das motiviere und sie spricht von einer Win-win-Situation. „Man gibt etwas und bekommt viel zurück.“ Früher habe sie wegen des Umsatzes gearbeitet, heute aus Spaß: „Ich mache doch lauter Dinge, die ich richtig gerne mache“, erklärt die agile Seniorin. „Wenn es nicht im Ehrenamt gemacht wird, macht vieles doch gar niemand.“