Schwerpunkte

Eisflächen auf keinen Fall betreten

16.02.2021 05:30, Von Philip Sandrock — E-Mail verschicken

Fotos von Passanten auf teilweise zugefrorenen Bürgerseen sorgen für Unmut

Seit Tagen hatte die strenge Kälte die Region im Griff. Auf den Seen im Nürtinger Umland hatte sich deshalb eine Eisschicht gebildet. Die ist allerdings nicht dick genug, um sie sicher betreten zu können. Die DLRG rät deshalb davon ab, dadurch sein Leben zu riskieren.

Das Betreten der Eisflächen ist, wie hier am Beutwangsee, normalerweise verboten. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Das Foto in unserer Montagsausgabe von „Mutigen“ auf dem Bürgersee sorgte bei etlichen Lesern unserer Zeitung für Kopfschütteln und Kritik. Man könne das Schlittschuhlaufen auf dem nicht ganz zugefrorenen See mit vielen Adjektiven bezeichnen – aber ganz sicher nicht mit mutig, schrieb uns ein Leser. Andere meldeten sich per Telefon oder E-Mail mit ähnlicher Kritik.