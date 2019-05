Eine Mikrofonanlage soll die Hörbarkeit verbessern

23.05.2019, Von Volker Haussmann

Neckartenzlinger Gemeinderat beschloss Aufrüstung der Sitzungstechnik – Sanierung des Neckartalradwegs voraussichtlich ab September

In seiner Sitzung am Dienstagabend bestätigte der Neckartenzlinger Gemeinderat die Wahl des Feuerwehrkommandanten und seines Stellvertreters. Beschlossen wurde zudem, die Arbeiten für die Sanierung des Neckartalradwegs zu vergeben.

Bürgermeisterin Melanie Braun mit dem neuen Feuerwehrkommandanten Peter Reif (links) und dessen Stellvertreter Christian Schöllhammer. Foto: Swoboda

NECKARTENZLINGEN. Damit, dass es im Sitzungssaal des Rathauses in der Planstraße einmal an Sitzgelegenheiten für die Zuhörer mangeln würde, war nicht unbedingt zu rechnen. Auffallend war, dass sich am Dienstag ausnahmsweise zahlreiche junge Leute für die Sitzung des Gemeinderats zu interessieren schienen. Außerdem waren etliche Mitglieder der Feuerwehr gekommen. Im Laufe des Abends leerten sich die Stuhlreihen dann aber zusehends.