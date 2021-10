Schwerpunkte

Die Jugend des Musikvereins verband eine Krimigeschichte mit passender Musik.

WOLFSCHLUGEN. Nach langer Corona-Pause von über eineinhalb Jahren konnten die beiden Jugendorchester endlich wieder auf der Bühne sitzen und ihr musikalisches Können zeigen. Die Dirigentin der Jugendkapelle, Larissa Merkel, hatte während des Corona-Lockdowns überlegt, wie man die Jugendlichen während und auch nach dem Lockdown motivieren kann, mit ihrem Instrument zu üben und die Gemeinschaft des Orchesters trotz des fehlenden Kontakts zu stärken. Ihre Idee, eine Krimigeschichte mit passenden Musikstücken zu verbinden, begeisterte dann alle Beteiligten.

Gemeinsam mit Rainer Schollenberger, dem Dirigenten der Jungmusikanten, wurde ein Programm entwickelt und sowohl die Jugendlichen als auch die Verantwortlichen waren gespannt auf ein Konzert der etwas anderen Art.

Am Konzertabend selbst freuten sich alle über die Vielzahl der Besucher. In der schön beleuchteten und aufwendig dekorierten Festhalle nahmen zunächst die Jungmusikanten auf der Bühne Platz. Mit ihrem Dirigenten Rainer Schollenberger eröffneten sie das Krimikonzert mit dem Stück „Land of Hope and Glory“ von Edward Elgar. Im Wechsel mit den Musikstücken wurde von Markus Zechel die selbstgeschriebene Krimigeschichte „Nicht allein“ erzählt, in der die Protagonistin Aileen mit ihrem Hund Jamie abends allein in ihrem alten Herrenhaus in Schottland ist.