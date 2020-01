Ein Gute-Laune-Abend als Dank

23.01.2020 05:30

Die Gemeinde Großbettlingen hat ihre ehrenamtlich engagierten Bürger eingeladen

„Hillus Herzdropfa“ sorgten für beste Unterhaltung. Foto: jkz

GROSSBETTLINGEN (jkz). Am Sonntag bedankte sich die Gemeinde Großbettlingen bei ihren Ehrenamtlichen mit einem schwäbisch-humorvollen Kabarett-Abend für ihr Engagement. Über 400 Einladungen wurden verschickt, letztlich füllten etwa 380 Besucher die Halle im Forum der Generationen. Ein Erfolg für Bürgermeister Martin Fritz, der die Veranstaltung zum zehnten Mal eröffnete. „Das Ehrenamt ist sehr wichtig in unserer Gemeinde, da möchten wir natürlich etwas zurückgeben. Deshalb freut es uns, dass der Abend so gut angenommen wird“, sagte Fritz im Anschluss an die Veranstaltung.

In Großbettlingen engagiert sich etwa jeder zehnte Bürger ehrenamtlich. Die Einladungen für den Dankeschön-Abend gingen an Personen, die sich in Vereinen, in der Feuerwehr, der Kirche, bei der Alten- und Jugendarbeit, im DRK oder in Schule und Kindergärten einbringen.