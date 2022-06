Schwerpunkte

Ehepaar Holder aus Wolfschlugen feiert Goldene Hochzeit

02.06.2022 05:30, Von melanie ludwig — E-Mail verschicken

Karl-Heinz und Renate Holder feiern am 2. Juni ihren 50. Hochzeitstag. Ihre Liebesgeschichte nahm ihren Anfang im Nürtinger Freibad.

Das Ehepaar Holder blickt auf 50 glückliche Ehejahre zurück. Foto: Ludwig

WOLFSCHLUGEN. Renate und Karl-Heinz Holder aus Wolfschlugen feiern am Donnerstag, 2. Juni, ihre goldene Hochzeit. Ihre Liebesgeschichte begann in den Sommerferien 1969 im Freibad in Nürtingen, als sich der heute 70-Jährige ein Herz fasste und die damals 16-jährige Nürtingerin Renate ansprach. Von da an waren die beiden unzertrennlich.