DRK versorgt Ukraine-Flüchtlinge im Kreis mit Hygieneartikel

18.03.2022

DRK übernimmt Versorgung mit Hygiene-Artikeln. Aldi Süd spendet.

DRK-Helfer übernehmen die von Aldi gespendeten Hygiene-Artikel. Foto: drk

Am Donnerstag sind die ersten Ukraineflüchtlinge in der Gemeinschaftsunterkunft in Esslingen im ehemaligen Kreisimpfzentrum angekommen. In enger Zusammenarbeit mit dem Landkreis, den DRK-Kreisverbänden Nürtingen-Kirchheim/Teck und Esslingen und dem Malteser Hilfsdienst haben sich die Beteiligten gut auf die Ankunft der Geflüchteten vorbereitet. Die Aufgaben sind verteilt. Das DRK ist für die Versorgung mit Lebensmitteln, Kleidern und Hygieneartikeln verantwortlich und bietet den Geflüchteten psychosoziale Hilfe an, der Malteser Hilfsdienst kümmert sich um die medizinische Grundversorgung der Menschen.