DRK-Delegierte des Kreisverbands Nürtingen-Kirchheim ziehen Bilanz

29.10.2022 05:30, Von Nicole Mohn — E-Mail verschicken

Kreisdelegiertenversammlung: Das Präsidium des Kreisverbands Nürtingen-Kirchheim zieht Bilanz seines ersten, arbeitsreichen Jahres. Sorge bereitet vor allem die sinkende Zahl an Spenden und Fördermitgliedern.

BEUREN. „Man könnte meinen, alle Krisen landen irgendwann beim DRK und schließlich bei den Bereitschaften“, sagt Bürgermeister Simon Blessing, Präsident des DRK-Kreisverbands Nürtingen-Kirchheim – und fasst damit zusammen, was nicht nur ihn und seine Kollegen im Präsidium im ersten Amtsjahr bewegt hat, sondern traf so ziemlich bei allen, die am Mittwochabend zur Kreisdelegiertenversammlung des DRK Nürtingen-Kirchheim in die Beurener Kelter kamen, den Nerv. Denn zum Luftholen kommen die Verantwortlichen und Helfer des DRK derzeit kaum.

„Erst schwammen wir von einer Corona-Welle zur nächsten, dann waren viele von Ihnen im Ahrtal im Einsatz, nun der Krieg in der Ukraine“, zählte die Erste Landesbeamtin Marion Leuze-Mohr die Ereignisse auf, die seit drei Jahren die Menschen in Atem halten. Krisen, in denen die Helfer des DRK Nürtingen-Kirchheim immer mit an vorderster Stelle stehen, um dort zu helfen, wo sie gebraucht werden.

Zurzeit ist das vor allem in den Unterkünften für die ukrainischen Flüchtlinge von Landkreis und Kommunen. 160 Ehren- und rund 230 Hauptamtliche betreuen derzeit laut Blessing etwa 900 Menschen.