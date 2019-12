Dozenten für Hector-Akademie

Freiwillige im Kreis Esslingen gesucht

(pm) Seit dem Schuljahr 2010/11 haben hochbegabte und besonders begabte Grundschulkinder die Möglichkeit, in den Kursen der drei Hector-Kinderakademien im Landkreis Esslingen ihre Talente zu entdecken und zu vertiefen. „Die Nachfrage an den Kursen ist nach wie vor ungebrochen“, freuen sich die beiden Geschäftsführerinnen Ingar Oppermann und Daniela Schmid. So haben im aktuellen Halbjahr 794 Kinder eine Zusage für einen der 89 Kurse erhalten. „Etwas Sorge bereitet uns allerdings die Tatsache, dass wir nicht zuletzt aufgrund des großen Anklangs der Kurse dringend Unterstützung durch weitere Dozenten benötigen“, bilanziert Ingar Oppermann.

„Es ist uns ein ganz besonderes Anliegen, auch weiterhin eine breite Angebotspalette zur Auswahl stellen zu können“, betont die Leitende Schulamtsdirektorin Corina Schimitzek. „Laut Vergaberichtlinie muss der Schwerpunkt der Kursprogramme dabei im MINT-Bereich liegen, der insbesondere mathematische und naturwissenschaftliche Themen und Fragestellungen, unter anderem auch in sogenannten Hector Core Courses, aufgreift“.