Schwerpunkte

Diese Regeln gelten für den neuen Wohnmobilastellplatz in Beuren

25.11.2022 05:30, Von Kai Müller — E-Mail verschicken

Gemeinderat in Beuren verabschiedet künftige Stellplatzordnung.

Am Wohnmobilabstellplatz in Beuren wird derzeit noch fleißig gewerkelt. Foto: Müller

BEUREN. Zumindest die vorläufige Eröffnung des Wohnmobilabstellplatzes an der Panorama Therme in Beuren rückt langsam näher. „In der nächsten Woche soll die technische Einrichtung erfolgen“, erklärte Bürgermeister Daniel Gluiber in der Sitzung des Gemeinderats am Montagabend. Dann werden unter anderem die Schranke und der Serviceautomat aufgestellt. „Die offizielle Eröffnung mit Fest ist im Frühling geplant“, ergänzte Gluiber. In der Sitzung haben die Gemeinderäte aber schon einmal die künftige Stellplatzordnung verabschiedet. „Es handelt sich um die üblichen Regelungen“, erklärte Kur- und Bädermanager Bertram Dorner. Als Vorbild habe man sich die Stellplätze in Dagebüll (Nordfriesland) sowie in Erfurt genauer angeschaut. Beide sind ebenfalls vor Kurzem neu angelegt worden und setzen auf dasselbe System.