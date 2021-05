Schwerpunkte

Bauhof-Neubau nimmt Fahrt auf

20.05.2021 05:30, Von Volker Haussmann — E-Mail verschicken

Mit dem Baubeginn wird Anfang nächsten Jahres gerechnet – Provisorischer Bauhof wird beim Ballenmagazin eingerichtet

Der Neubau des Neckartenzlinger Bauhofs nimmt immer konkretere Züge an. In der Sitzung am Dienstag vergab der Gemeinderat weitere Planungsleistungen. Ortsbaumeister Schmid geht von einem Baubeginn Anfang nächsten Jahres aus. Ein Thema in der Sitzung war außerdem der Öffentliche Personennahverkehr.

Seine Tage sind gezählt: Der alte Neckartenzlinger Bauhof muss einem schmucken und funktionellen Neubau Platz machen. Foto: Holzwarth

NECKARTENZLINGEN. Der am Kreisverkehr an der B 297 gelegene Bauhof ist wegen seiner maroden baulichen Substanz (Stahlbetonwände eingedrückt, Wassereintritte, Statik einzelner Schuppenanlagen) und nicht zuletzt auch aufgrund von arbeitsschutzrechtlichen Gründen nicht mehr tragbar. Ortsbaumeister Christoph Schmid gab am Dienstag einen kurzen Rückblick auf die Projektentwicklung. Wertvolle Erkenntnisse für den Neubau eines Bauhofs erbrachte im Juni 2019 eine gemeinderätliche Exkursion zu den Bauhöfen von Wannweil, Kusterdingen und Lichtenstein. Im Anschluss daran wurde das Architekturbüro Hank und Hirth damit beauftragt, die gewonnenen Eindrücke mit den Gegebenheiten des existierenden Geländes in einem Vorentwurf umzusetzen.