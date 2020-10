Schwerpunkte

Die Präventionsarbeit wird weiter unterstützt

24.10.2020 05:30, — E-Mail verschicken

Verkehrswacht Neuffen-Teck wählt Vorstand

(pm) Die Verkehrswacht Neuffen-Teck hat einen neuen Vorstand. Als Vorsitzender wurde von den Mitgliedern der bisherige Amtsinhaber Thaddäus Kunzmann bestätigt. Mit Schatzmeisterin Maren Stepan, dem Beisitzer Gert Hauber und der Kassenprüferin Christa Faiss bleibt die Kontinuität ebenfalls gewahrt.

Neu gewählt wurde dagegen der Leiter des Nürtinger Ordnungsamtes Peter Herrle, der die bisher vakante zweite Beisitzerposition belegt. Die Satzung der Verkehrswacht sieht vor, dass zweijährlich lediglich die Hälfte der Ämter besetzt werden. Die Amtszeit dauert dann jeweils vier Jahre.

In seinem Bericht ging Kunzmann auf die Arbeit der Verkehrswacht in den vergangenen zwei Jahren ein. Die Verkehrswacht ist Träger der beiden Jugendverkehrsschulen in Nürtingen und Dettingen. Ihr gehören die Gebäude und sie hält diese baulich in Ordnung. Dafür sei Gert Hauber zuständig. Darüber hinaus gehören ihr auch die Fahrräder.